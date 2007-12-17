Половина американцев ищут в Google сами себя

По данным опроса, хотя бы раз искали в Google или любой другой поисковой системе свое имя 47 процентов американцев, сообщает Лента.ру со ссылкой на АР. По сравнению с 2002 годом, их количество увеличилось в два раза. Кроме самих себя, пользователи обычно ищут информацию о своих друзьях, коллегах и возлюбленных.

В отчете, опубликованном в воскресенье компанией Pew Internet & American Life Project, говорится, что американцы в возрасте до 50 лет, имеющие хорошее образование и высокий уровень дохода, чаще склонны искать информацию о себе. Иногда это связано с тем, что их работа требует определенного имиджа в интернете.

60 процентов пользователей не интересует, что их данные есть в сети, они, скорее, обеспокоены тем, как они могут быть использованы.

53 процента опрошенных рассказали, что искали в интернете информацию о других людях, причем не о знаменитостях. Часто они ищут людей, с которыми потеряли связь, но и поиск данных о соседях, друзьях и коллегах – распространенное явление.

В большинстве случаев люди ищут контактную информацию тех, кто им нужен, но треть опрошенных признались, что искали данные о банкротстве и разводах, имеющиеся в открытом доступе. Кроме того, при том, что примерное одинаковое количество мужчин и женщин ищут сами себя, женщины чаще склонны искать информацию о тех, с кем они встречаются.

В то же время, по словам руководителя опроса Мэри Мэдден, несмотря на серьезный рост числа пользователей, ищущих самих себя, многие люди ни разу этого не делали.