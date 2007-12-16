Google планирует новую интернет-энциклопедию

Информационный ресурс Google заявил о разработке собственной онлайн-энциклопедии. Она будет называться "Нол" и будет существовать в формате отдельного индекса поискового сайта. Каждое посещение пользователями той или иной страницы будет фиксироваться специальным счетчиком, что позволит создателям определить, какие темы пользуются наибольшей популярностью, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

Предполагается, что новый ресурс составит конкуренцию популярной "Википедии", однако, в отличие от последней, статьи в которой может написать и отредактировать любой желающий, в "Ноле" этим будут заниматься специально подобранные авторы. Руководство Google уже поручило ряду экспертов подготовку первых материалов для новой энциклопедии.