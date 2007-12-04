Nokia снимет у владельцев телефонов отпечатки пальцев

Компания Nokia запатентовала в США сенсорный дисплей, который распознает отпечатки пальцев хозяина и автоматически разблокируется от прикосновения.

Такой дисплей может сравнивать полученные отпечатки с базой данных пользователей и по-разному работать в зависимости от того, кто возьмет его в руки. Как только хозяин убирает руку от дисплея, он блокируется. Пока неизвестно, как в Nokia предполагают избежать случайного разблокирования телефона, например, при касании его рукой в кармане.

Это не первое изобретение Nokia в области сенсорных дисплеев. В начале ноября компания заявила о создании дисплея, обеспечивающего тактильные ощущения нажатия на кнопки.

Сенсорные дисплеи в сотовых телефонах стали популярны после выпуска компанией Apple смартфона iPhone. В последнем используется технология Multitouch, позволяющая управлять функциями при помощи нескольких одновременных прикосновений к экрану.

Известными недостатками всех устройств, использующих сенсорные экраны для управления, является быстрое загрязнение дисплея и появление на нем царапин.

Лента.ру