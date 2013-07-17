СМИ: Украинский геймер попал в десятку самых высокооплачиваемых в мире

За 28 состязаний, проведенных за свою карьеру, геймер заработал 275,8 тыс. долларов, пишет Обозреватель со ссылкой на bybanner.com.

Рейтинг геймеров составил e-Sports Earnings. Первое место в рейтинге принадлежит американцу Джонатану "Fatal1ty" Венделу, который вплотную приблизился к полумиллиону - за свою карьеру он смог заработать 454,5 тыс. долларов.

Места со второго по шестое завоевали представители Южной Кореи, наиболее успешным из которых - Lee "Flash" Young Ho - заработал 437,1 тыс. долларов за участие в 40 состязаниях.

Украинец в ТОП-10 занял седьмое место.