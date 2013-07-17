СМИ: Украинский геймер попал в десятку самых высокооплачиваемых в мире
16:50, 17 июля 2013Наука и IT
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Украинский геймер Данила "Dendi" Ишутин попал в ТОП-10 самых высокооплачиваемых в мире.
Данила Ишутин заработал 275,8 тыс. долларов / Фото: re-game.ru
За 28 состязаний, проведенных за свою карьеру, геймер заработал 275,8 тыс. долларов, пишет Обозреватель со ссылкой на bybanner.com.
Рейтинг геймеров составил e-Sports Earnings. Первое место в рейтинге принадлежит американцу Джонатану "Fatal1ty" Венделу, который вплотную приблизился к полумиллиону - за свою карьеру он смог заработать 454,5 тыс. долларов.
Места со второго по шестое завоевали представители Южной Кореи, наиболее успешным из которых - Lee "Flash" Young Ho - заработал 437,1 тыс. долларов за участие в 40 состязаниях.
Украинец в ТОП-10 занял седьмое место.
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