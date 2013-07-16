В столице презентовали украинский школьный планшет ZnayPad

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН генеральный директор компании «Электронные образовательные системы» Владимир Чеповой.

По его словам, «наш проект - это маленький ускоритель в большом проекте изменений в образованию в нашей стране». «Есть вероятность прорыва Украины именно в интеллектуальной нише. Есть решимость в этом поучаствовать», - подчеркнул Чеповой.

Директор компании «Электронные образовательные системы» выразил надежду, что «нашим проектом будет внесена хорошая лепта, чтобы изменить статистику, которая показывает, что молодежь хочет реализовать себя за пределами Украины, поскольку если молодежь сможет реализоваться в Украине, то не будет необходимости покидать нашу страну».

Директор по развитию компании Senkatel Олег Науменко подчеркнул, что планшет Senkatel ZnayPad позволит ученикам получить доступ к базе знаний и «увеличит мотивацию получения знаний за счет современных интерактивных учебников». По его словам, школьный планшет Senkatel ZnayPad содержит несколько особенностей, созданных специально для образования, в частности, набор предустановленных учебных приложений, лицензированные продукты для офисной работы, ведение школьного расписания и домашних заданий, просмотр видеоуроков, доступ к Википедии, интеграция с образовательным сервисом ClassBook.

Науменко сказал, что на рынке планшетов «мы выделяемся на фоне всех компаний тем, что мы делаем устройства для наших потребителей по низкой цене, но высокого качества».

Директор образовательных программ Intel в Украине и странах СНГ Татьяна Нанаева считает, что образование должно быть интересным для школьников. Она сказала, что планшет для школьников предназначен для индивидуального использования учеником как дома, так и в школе, и является важным шагом для массового применения ИТ в образовании. По ее словам, важно понимать, что техника должна быть защищена, поскольку дети ее могут уронить, разлить на нее воду. Она подчеркнула, что в планшете «заложены лаборатории, камеры, которые позволяют делать исследования и нарабатывать навыки компетентности детей».

Директор издательства «Розумники» Александр Кохан подчеркнул, что «мы занимаемся созданием мультимедийного образовательного контента на базе авторских научных материалов, а современным трендом в создании мультимедийных уроков является индивидуальный подход и возможность кооперации учеников между собой и с учителем в процессе обучения».

Директор издательства «Ранок» Виктор Круглов отметил, что видит перспективы в долговременном сотрудничестве с разработчиками школьных электронных устройств.

В пресс-релизе, розданном журналистам, отмечается, что рекомендованная розничная цена на продукт Senkatel ZnayPad - 1999 грн, а с защитным чехлом и клавиатурой - 2399 грн.