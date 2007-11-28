Еврокомиссия оставила в “черном списке” “Украинско-средиземноморские авиалинии”

Европейская комиссия оставила авиакомпанию “Украинско-средиземноморские авиалинии” в “черном списке” авиакомпаний, которым запрещено осуществлять полеты в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Микеле КЕРКОНЕ.

Он обратил внимание на то, что во время традиционного ежеквартального пересмотра “черного списка” Еврокомиссия отметила прогресс, сделанный “Украинско-средиземноморскими авиалиниями”, однако решила, что исключение авиакомпании из “черного списка” пока преждевременно.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Европейская комиссия приняла новые изменения к “черному списку” авиакомпаний, которым запрещено осуществлять полеты в Европу.

Этими изменениями в перечень “запрещенных компаний”, в частности, была включена компания “Украинско-средиземноморские авиалинии”.

Впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года. С того времени Еврокомиссия уже в шестой раз пересмотрела его.

Компания “Украинско-средиземноморские авиалинии” создана в 1998 году. В 2005 году она осуществила перевозку 450 тыс. пассажиров. 60% рейсов были чартерными, 40% - регулярными. Перевозка осуществляется самолетами А-320, DC-9, ТУ-134 VIP, AN-24.

Ранее, 4 июля, Еврокомиссия добавила в “черный список” украинскую компанию Volare Aviation Enterprise, которая занимается грузовыми авиаперевозками.