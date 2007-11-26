Почти 100 тысяч радиоточек прекратили работу на Полтавщине за два года
01:42, 26 ноября 2007Наука и IT
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Они не в силах конкурировать с ФМ
За последние два года в Полтавской области прекратили работу практически 100 тысяч радиоточек.
Об этом УНИАН сообщили в Полтавском филиале ОАО "Укртелеком".
По данным организации, ежегодно от проводного радио отказывается около 25 тысяч жителей области.
"Когда-то массовый источник информации сегодня не в силах конкурировать с многочисленными ФМ-радиостанциями. Кроме того, районные радиоузлы финансируются по остаточному принципу, что не позволяем им расширять свои возможности", - отметили в Полтавском филиале ОАО "Укртелеком".
В то же отметили, что специалисты филиала с начала года установили в области 1,5 тысячи радиоточек. Ежегодно они ремонтирует около семи тысяч километров радиолиний.
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