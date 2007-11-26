Почти 100 тысяч радиоточек прекратили работу на Полтавщине за два года

За последние два года в Полтавской области прекратили работу практически 100 тысяч радиоточек.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавском филиале ОАО "Укртелеком".

По данным организации, ежегодно от проводного радио отказывается около 25 тысяч жителей области.

"Когда-то массовый источник информации сегодня не в силах конкурировать с многочисленными ФМ-радиостанциями. Кроме того, районные радиоузлы финансируются по остаточному принципу, что не позволяем им расширять свои возможности", - отметили в Полтавском филиале ОАО "Укртелеком".

В то же отметили, что специалисты филиала с начала года установили в области 1,5 тысячи радиоточек. Ежегодно они ремонтирует около семи тысяч километров радиолиний.