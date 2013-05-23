Первый эквадорский спутник столкнулся с обломками советской ракеты

По словам директора эквадорского космического агентства Ронни Надера удар пришелся по касательной, и спутник остался на орбите. В настоящее время эксперты оценивают урон, который мог быть нанесен спутнику, сообщает РИА «Новости».

Pegaso полностью сконструирован и построен эквадорскими специалистами без иностранной помощи. Он весит всего 1,2 килограмма, длина его составляет 75 сантиметров, а высота - 10 сантиметров. Высота орбиты Pegaso составляет 650 километров.

Гражданское космическое агентство Эквадора и одно из частных предприятий израсходовали на изготовление Pegaso и еще одного спутника Krysaor, который будет запущен летом 2013 года при помощи России, около 80 тысяч долларов. При этом стоимость запуска обоих спутников, их страховок, перевозки и необходимых испытаний составит еще 700 тысяч долларов.