Facebook покупает компанию, созданную украинцем

По словам основателя компании Ильи Сухарева, покупка стартапа предстоит "в ближайшее время".

Стоимость сделки официально не сообщается.

"Parse никуда не исчезает, она становится лучше", - говорится в заявлении г-на Сухарева, обнародованном на блоге компании.

По его словам, слияние с таким партнером имеет немалый смысл.

В частности, это даст специалистам компании доступ к таланту и ресурсам Facebook, что позволит разработчикам иметь "идеальную платформу".

Руководитель подразделения по работе с разработчиками Facebook Дуглас Парди в своем блоге отметил, что, покупая Parse, "мы хотим дать разработчикам возможность быстро создавать приложения, которые поддерживают различные мобильные платформы и устройства".

"Мы тесно работали с командой Parse и увидели своими глазами, насколько важны их продукты для разработчиков, - говорится в заявлении г-на Парди. - Мы не планируем это менять".

Компания Parse была основана в 2011 году.

BBC Украина