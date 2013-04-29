Facebook покупает компанию, созданную украинцем
Компания Parse по разработке мобильных приложений, основанная выходцем из Украины, согласилась быть приобретенной Facebook.
По словам основателя компании Ильи Сухарева, покупка стартапа предстоит "в ближайшее время".
Стоимость сделки официально не сообщается.
"Parse никуда не исчезает, она становится лучше", - говорится в заявлении г-на Сухарева, обнародованном на блоге компании.
По его словам, слияние с таким партнером имеет немалый смысл.
В частности, это даст специалистам компании доступ к таланту и ресурсам Facebook, что позволит разработчикам иметь "идеальную платформу".
Руководитель подразделения по работе с разработчиками Facebook Дуглас Парди в своем блоге отметил, что, покупая Parse, "мы хотим дать разработчикам возможность быстро создавать приложения, которые поддерживают различные мобильные платформы и устройства".
"Мы тесно работали с командой Parse и увидели своими глазами, насколько важны их продукты для разработчиков, - говорится в заявлении г-на Парди. - Мы не планируем это менять".
Компания Parse была основана в 2011 году.