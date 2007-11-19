Россия ограничит выход в море судов возрастом свыше 25 лет
10:54, 19 ноября 2007Наука и IT
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Распоряжение Росморречфлота
Руководитель федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Александр Давыденко в понедельник в связи с ЧП в Керченском проливе ограничил выход в море судов, имеющих ограничения по району плавания, и возраст которых превышает 25 лет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.
"В связи с кораблекрушениями до выяснения причин вводится временное ограничение", будут проверяться все суда, имеющие ограничения по району плавания, насчет того, способны ли они плавать дальше, сказал собеседник агентства.
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