Россия ограничит выход в море судов возрастом свыше 25 лет

Руководитель федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Александр Давыденко в понедельник в связи с ЧП в Керченском проливе ограничил выход в море судов, имеющих ограничения по району плавания, и возраст которых превышает 25 лет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

"В связи с кораблекрушениями до выяснения причин вводится временное ограничение", будут проверяться все суда, имеющие ограничения по району плавания, насчет того, способны ли они плавать дальше, сказал собеседник агентства.