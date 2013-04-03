НАТО усовершенствует киберзащиту

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"НАТО часто подвергается атакам. У нас есть достаточно эффективная защита, но ее требуется постоянно совершенствовать. Это технологическая гонка", - сказал Расмуссен в интервью датской газете Politiken.

В ноябре 2012 года НАТО провела командно-штабные учения по киберзащите (Cyber Coalition) с целью проверки технического и эксплуатационного потенциала киберзащиты альянса. Учения проводились на основе сценария, предполагающего нанесение кибератак против НАТО и национальных инфраструктур стран-союзниц.

Новая стратегическая концепция НАТО, утвержденная в ноябре 2010 года на саммите альянса в Лиссабоне, определяет киберзащиту в качестве одного из приоритетов, напоминает РИА Новости.

Совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют десять стран: США, Эстония, Германия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия и Польша.