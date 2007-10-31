Россия возобновит строительство военных ледоколов

Для морских сил погранвойск России будет разработан сторожевой корабль ледовой зоны, сообщает Лента.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В настоящее время военными кораблями, способными длительное время оперировать во льдах, не располагает ни одна страна мира. Концепция нового корабля разрабатывается совместно специалистами погранвойск ФСБ России и ФГУП "Северное проектно-конструкторское бюро". В течение нескольких месяцев разработку планируется завершить, после чего ФСБ объявит тендер на постройку нового корабля, способного плавать во льдах толщиной до 1,5 метров.

Предполагается, что новая боевая единица будет совмещать в себе военные и гражданские функции, в частности, доставку грузов, выполнение научно-исследовательских задач, поиск полезных ископаемых, экологический мониторинг. Для обеспечения всех задач охраны северных вод предполагается создание двух типоразмеров корабля.

Следует отметить, что ранее подобные корабли уже использовались для охраны российских вод. Один из самых известных кораблей такого класса - грузопассажирский корабль ледового плавания "Александр Сибиряков", первым преодолевший Севморпуть за одну навигацию, впоследствии героически погибший 25 августа 1942 года в бою с немецким тяжелым крейсером "Адмирал Шеер".