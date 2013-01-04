Укрзализныця утроила продажу билетов через интернет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

"Тенденция роста популярности услуги наблюдается из года в год: в течение 2009 года пассажирами было приобретено через интернет около 83,5 тыс. билетов, в 2010 - 132,5 тыс., в 2011 - 693,9 тыс. билетов", - говорится в пресс-релизе.

С начала внедрения услуги в 2008 году с помощью всемирной информационной сети, сообщает пресс-служба, в целом приобретено более 3 млн железнодорожных билетов.

На сегодняшний день более 3,5% билетов от общего продажи оформляется через интернет.

По данным "Укрзализныци", в Германии оформляется через интернет 42% проездных железнодорожных документов, в России – 8%, в Польше - 5,3%, в Казахстане - 4,2%, в Венгрии - 1,09%, в Чехии - 0,7%, в Беларуси - 0,5%.

Цена на билеты формируется следующим образом: при оформлении в кассе пассажир оплачивает стоимость проездного документа (в т.ч. комиссионный сбор - 12 грн), при оформлении и оплате проездного документа через интернет с последующей печатью билета в кассе пассажир оплачивает стоимость проездного документа (в т.ч. комиссионный сбор - 3 грн). Стоимость услуги по оформлению через интернет -7 грн, таким образом, полная стоимость билета при оформлении через интернет на 2 грн. меньше, чем в билетной кассе.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Госстата, перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте Украины с учетом перевозок городской электричкой за 11 месяцев 2012 года не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, оставшись на уровне 395,6 млн пассажиров.