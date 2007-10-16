Главнокомандующий НАТО поддержал создание центра киберзащиты

Находящийся в Эстонии с визитом верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Джон Креддок поддержал создание в Таллине международного центра киберзащиты, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

По словам Креддока, который в понедельник посетил в Таллине национальный центр киберзащиты К5, на базе которого будет создан международный центр, Североатлантический альянс заинтересован в деятельности и опыте Эстонии в области киберзащиты для создания в стране единого международного центра киберзащиты.

"На сегодняшний день шесть государств официально сообщили, что хотят присоединиться к нашему проекту со следующего года", - сообщил журналистам командующий эстонскими Силами обороны. Он выразил надежду, что международный Центр киберзащиты получит официальную аккредитацию НАТО в 2008 году.

Национальный центр киберзащиты К5 начал создаваться четыре года назад, и Эстония уже накопила достаточный опыт в этой области.

События в начале мая нынешнего года, когда веб-сайты правительственных учреждений Эстонии и другие эстонские сайты подверглись хакерским атакам, после решения властей перенести памятник советским воинам, укрепили уверенность в необходимости подобного центра.

По данным минобороны Эстонии, центр киберзащиты К5 создан для развитие сотрудничества стран НАТО в этой области и разработки методов и принципов осуществления "электронной обороны".

Проектная команда К5 действует в составе Центра обучения и развития связи и инфосистем Сил обороны (SIVAK), который является структурным подразделением Объединенных учебных заведений Сил обороны.

Это подразделение планирует и проводит в жизнь проекты развития в сфере связи, информационных технологий и информационных операций в оборонительных целях, а также организует подготовку по специальности в Силах обороны.

РИА "Новости"