В Артеке проходит космический фестиваль

В Международном детском центре «Артек» проходит XIV Международный аэрокосмический фестиваль «Сузір`я - Артек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Артека», в этом году фестиваль посвящен 50-летию начала космической эры (в октябре 1957 года был запущен в космос первый искусственный спутник).

Фестиваль собрал 220 юных конструкторов и увлеченных космонавтикой ребят. Они приехали в «Артек» в рамках Государственной программы развития аэрокосмического образования молодежи в Украине.

«Все ребята - призеры и победители Всеукраинских конкурсов и соревнований, проводимых Украинским молодежным аэрокосмическим объединением «Сузір`я». За эти годы членами космоотрядов «Сузір`я» смогли стать около 2 миллионов одаренных детей, лучшие из которых получали путевку в МДЦ «Артек», - сообщили в пресс-службе детского центра.

XIV Международный аэрокосмический фестиваль «Сузір`я - Артек» готовит детям встречи и общение с Героем Украины, летчиком-космонавтом Украины Леонидом КАДЕНЮКОМ; Героем Украины, руководителем проекта «Морской старт» Владимиром КОМАНОВЫМ; председателем правления Украинского молодежного аэрокосмического объединения (УМАКО) «Сузір`я» Олегом ПЕТРОВЫМ; генеральным директором Национального центра аэрокосмического образования молодёжи Украины Виктором ХУТОРНЫМ; исполнительным директором УМАКО «Сузір`я» Сергеем ДЬЯЧКОВЫМ, а также с другими ведущими специалистами предприятий аэрокосмической отрасли Украины и ветеранами Байконура.

В основе разработанной концепции работы с детьми УМАКО «Сузір`я» лежит гуманизация учебно-воспитательного процесса. "Главным является воспитание человека, который способен работать с самой современной техникой и направить свои способности и интеллект на созидание", - сообщили в "Артеке".

Поэтому наряду с работой технических лабораторий по ракето- и авиамоделированию, космическому дизайну, запуском авиамоделей в фестивальной программе запланированы встречи, творческие конкурсы, «круглые столы», на которых дети учатся работать в команде, учатся отстаивать свое и уважать чужое мнение, находить разумные компромиссы.

Торжественное закрытие XIV Международного аэрокосмического фестиваля состоится 19 октября.