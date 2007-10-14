Российский космонавт взял на МКС обычный пистолет вместо космического

Россия впервые за 20 лет отправила своего космонавта в космос без грозного трехствольного "космического пистолета" из-за нехватки патронов, пишет газета Daily Telegraph.

Юрий Маленченко вместе со своими коллегами полетел на Международную космическую станцию (МКС), но у него не будет при себе специального космического пистолета "ТП-82".

Этот пистолет был создан в 1982 году и поступил на вооружение космонавтов с 1986 года. "ТП- 82" не был предназначен для защиты от враждебных инопланетян. Это оружие представляло защиту для команды космонавтов в неблагоприятной местности уже после возвращения на Землю.

Уникальный пистолет имеет три ствола и стреляет охотничьей дробью, винтовочными патронами и сигнальными ракетами. Приклад пистолета служит как мачете и саперная лопата.

В настоящее время предназначенный для пистолета оригинальный боекомплект настолько устарел, что больше не пригоден к использованию, а новые патроны для пистолета не выпускаются.

Тем не менее, космонавт не полетит в космос совсем безоружным. "Маленченко возьмет с собой обычный пистолет", - сообщил газете российский офицер Космических войск незадолго до старта.

Вместе с тем американская астронавтка Пегги Уитсон вероятно вооружена "камчей" - традиционным казахский кнутом для лошадей, который российский сотрудник космодрома посоветовал ей взять с собой "как символ командирской власти".

Корабль "Союз ТМА-11" с экипажем 16-й экспедиции - Юрий Маленченко, Пегги Уитсон, а также первый малайзийский космонавт Шейх Музафар Шукор накануне пристыковался к МКС.

РИА Новости