Объявлен лауреат Нобелевской премии по химии

На пресс-конференции в Шведской академии наук в Стокгольме объявлен лауреат Нобелевской премии за достижения в области химии. Им стал немецкий ученый Герхард Эртль (Gerhard Ertl).

Эртль удостоен премии за "исследования химических процессов на твердых поверхностях". Он родился в 1936 году, работает в Берлине, в институте Фрица Хабера общества Макса Планка (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft).

Сумма Нобелевской премии составляет 10 миллионов шведских крон.

Лента.ру