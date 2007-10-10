Объявлен лауреат Нобелевской премии по химии
12:51, 10 октября 2007Наука и IT
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Премия едет в Германию
На пресс-конференции в Шведской академии наук в Стокгольме объявлен лауреат Нобелевской премии за достижения в области химии. Им стал немецкий ученый Герхард Эртль (Gerhard Ertl).
Эртль удостоен премии за "исследования химических процессов на твердых поверхностях". Он родился в 1936 году, работает в Берлине, в институте Фрица Хабера общества Макса Планка (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft).
Сумма Нобелевской премии составляет 10 миллионов шведских крон.
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