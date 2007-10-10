В Сети создан черный список ужасных соседей

В интернете появился веб-сайт RottenNeighbor с базой данных самых ужасных, мерзких и просто неудачных соседей, сообщает The Raw Feed. Создатели сайта утверждают, что их проект поможет людям найти идеальное место для жизни.

База данных заполняется посетителями. Для добавления записи пользователь должен ввести свой почтовый индекс и поставить метку с описанием степени деградации своих соседей на интерактивной карте от Google Maps.

По словам создателей проекта, RottenNeighbor прежде всего ориентирован на покупателей недвижимости. С помощью сайта посетитель может посмотреть ситуацию с соседями в районе, куда собирается переезжать. На сайте можно обнаружить любое проявление человеческой недисциплинированности, от сильно пьющих байкеров и наркоманов до несанкционированных домашних питомников для бродячих собак.

Проект работает с августа 2007 года и уже успел набрать внушительную базу "плохих" соседей во многих городах США.

Лента.ру