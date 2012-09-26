В Москве готовят митинг против закрытия You Tube

Как сообщили УНИАН организаторы, соответствующая заявка подана в мэрию Москвы. Заявителями митинга выступили редактор «Форум МСК» Анатолий Баранов, профессор академии народного хозяйства Иван Стариков, член оргкомитета партии «5 декабря» Константин Янкаускас, координатор Общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач и другие.

«Заявители митинга считают введение запретов на доступ к материалам находящимися во всемирной сети, на основании недовольства религиозных или иных групп, недопустима в правовом, светском государстве. Подобные действия характерны только для тоталитарных, фундаменталистских режимов», - уверены организаторы акции.

Отмечается, что сегодня, всемирная сеть Интернет, является главным источником, обеспечивающим право людей на получение свободно распространяемой информации.

Заявители намерены, пригласить на митинг всех пользователей Интернета несогласных с попытками государственных органов закрыть неугодные им сайты и уничтожить свободу слова в Интернете.