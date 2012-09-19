Немцев предупредили об опасности: в Internet Explorer обнаружили слабое место

Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на ARD.

Служба обнаружила в Internet Explorer слабое место, которое позволяет мошенникам взламывать компьютеры пользователей. По данным ведомства, этот пробел уже неоднократно становился причиной хакерских атак.

Риску подвергаются пользователи Windows XP, работающие в седьмой и восьмой версиях браузера, а также пользователи Windows 7, установившие восьмую и девятую версии Internet Explorer.

Необходимый для атаки код можно найти в свободном доступе в интернете. Для того, чтобы использовать слабые стороны Internet Explorer, достаточно заманить пользователя на специально подготовленную веб-страницу.

BSI сообщила, что связалась с компанией Microsoft, разработчиком Internet Explorer, чтобы устранить проблемы в безопасности браузера. Microsoft, в свою очередь, посоветовала пользователям скачать дополнительную программу, обеспечивающую безопасность (Enhanced Mitigation Experience Toolkit). По словам компании, это только временное средство, пока не будет устранена существующая проблема или не появится новая версия браузера.