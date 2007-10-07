США строят авианосец нового типа

В США началась постройка первого авианосца нового проекта, сообщает Defencetalk.

Авианосец нового типа станет самым дорогим кораблем в истории ВМС США - его стоимость может превысить изначально запланированный рубеж 11 миллиардов долларов, который сам по себе является рекордным.

Корабль, уже получивший имя "Джеральд Форд", станет 78 по счету авианосцем ВМС США, и первым авианосцем нового типа, который войдет в состав флота с 1975 года, когда ВМС получили головной корабль предыдущей серии - "Честер Нимиц". Последний "Нимиц" - CVN-77 "Джордж Буш" войдет в строй в 2008 году, а передача флоту CVN-78 планируется на 2014-15 год. Он должен заменить в строю построенный в 1961 году авианосец "Энтерпрайз".

По размерам и внешнему виду новые корабли будут близки к авианосцам типа "Нимитц", отличаясь перенесенной в кормовую часть надстройкой-"островом". Они будут оснащаться боевыми информационно-управляющими системами AEGIS, что значительно повысит возможности ПВО и ПРО авианосных соединений.

Лента.ру, фото Wikipedia