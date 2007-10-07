Япония опередила Китай и Индию в борьбе за Луну

Японский беспилотный космический аппарат успешно достиг орбиты естественного спутника Земли, передает Associated Press. Аппарат стал первым спутником, запущенным Японией и достигшим орбиты Луны. "Мы считаем, что это большой шаг. Все идет хорошо, и мы уверены в успехе", - заявил руководитель проекта Йосисада Такизава.

Запуск лунного спутника раньше Китая, который планирует вывести аналогичный аппарат на орбиту спутника в конце этого года, и Индии, которая также запустит подобный зонд в 2008 г., стал для Японии вопросом престижа. Стоимость проекта SELENE составляет 32 млрд иен (279 млн долл.).