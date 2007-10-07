В Италии обнаружили поддельную Ferrari
05:51, 07 октября 2007Наука и IT
1646 0
Полиция ищет автора
В Италии была обнаружена поддельная Ferrari 355 Berlinetta, сообщает AGI News. По мнению специалистов, контрафактный автомобиль красного цвета, практически неотличимый от оригинала, но не собирался на заводе в Маранелло, пишет Лента.ру.
После детального анализа выяснилось, что контрафактная Ferrari сделана на базе Pontiac Fiero. В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают автора подделки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter