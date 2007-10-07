В Италии обнаружили поддельную Ferrari

В Италии была обнаружена поддельная Ferrari 355 Berlinetta, сообщает AGI News. По мнению специалистов, контрафактный автомобиль красного цвета, практически неотличимый от оригинала, но не собирался на заводе в Маранелло, пишет Лента.ру.

После детального анализа выяснилось, что контрафактная Ferrari сделана на базе Pontiac Fiero. В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают автора подделки.