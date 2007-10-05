Украина намерена в 2008 г. завершить создание нового танка

Украина в 2008 г. намерена завершить создание нового танка на базе Т-84 "Оплот". Об этом агентству РосБизнесКонсалтинг сообщил представитель оборонно-промышленного комплекса страны.

В новой машине планируется использовать современные системы защиты, связи и управления огнем, а также вооружение. Танк оснастят активной системой противодействия высокоточному оружию, способной защищать его от ракет с лазерными головками самонаведения за счет рассеивания лазерного луча. Приборы ночного видения позволят выполнять задачу и в темное время суток. Особенностью машины станет и дистанционно управляемый пулемет, вынесенный на отдельном штативе. Вести огонь из него и менять боеприпасы можно будет, не покидая танка.

В зависимости от наличия средств планируется собрать опытный или предсерийный образец. Во втором случае новый танк сразу сможет участвовать в международных тендерах.