На набережной Ялты появился бесплатный интернет

04:14, 01 сентября 2012
Наука и IT
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На набережной Ялты от памятника Ленину до гостиницы «Ореанда» появилась зона бесплатного Wi-Fi доступа в интернет.

На ялтинской набережной появился бесплатный интернет

Как сообщила пресс-служба мэрии курортного города, деньги из бюджета на проект Yalta free Wi-Fi не тратили, идею реализовали спонсоры.

«Ялтинские власти с готовностью поддержали проект, оказав помощь в согласовании установки необходимого оборудования», - заявил мэр города Алексей Боярчук.

По информации фирмы-подрядчика, оборудование для пользования Wi-Fi размещено на крышах домов на набережной, с каждым собственником зданий вопрос решался индивидуально.

Скорость работы составляет 2 мегабита на пользователя. «Этого вполне достаточно, чтобы посмотреть видеоклипы, послушать музыку, проверить почту, но, к примеру, скачивание фильма будет проблематичным», - отметили в мэрии.

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