На набережной Ялты появился бесплатный интернет
04:14, 01 сентября 2012Наука и IT
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На набережной Ялты от памятника Ленину до гостиницы «Ореанда» появилась зона бесплатного Wi-Fi доступа в интернет.
На ялтинской набережной появился бесплатный интернет
Как сообщила пресс-служба мэрии курортного города, деньги из бюджета на проект Yalta free Wi-Fi не тратили, идею реализовали спонсоры.
«Ялтинские власти с готовностью поддержали проект, оказав помощь в согласовании установки необходимого оборудования», - заявил мэр города Алексей Боярчук.
По информации фирмы-подрядчика, оборудование для пользования Wi-Fi размещено на крышах домов на набережной, с каждым собственником зданий вопрос решался индивидуально.
Скорость работы составляет 2 мегабита на пользователя. «Этого вполне достаточно, чтобы посмотреть видеоклипы, послушать музыку, проверить почту, но, к примеру, скачивание фильма будет проблематичным», - отметили в мэрии.
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