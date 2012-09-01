На набережной Ялты появился бесплатный интернет

Как сообщила пресс-служба мэрии курортного города, деньги из бюджета на проект Yalta free Wi-Fi не тратили, идею реализовали спонсоры.

«Ялтинские власти с готовностью поддержали проект, оказав помощь в согласовании установки необходимого оборудования», - заявил мэр города Алексей Боярчук.

По информации фирмы-подрядчика, оборудование для пользования Wi-Fi размещено на крышах домов на набережной, с каждым собственником зданий вопрос решался индивидуально.

Скорость работы составляет 2 мегабита на пользователя. «Этого вполне достаточно, чтобы посмотреть видеоклипы, послушать музыку, проверить почту, но, к примеру, скачивание фильма будет проблематичным», - отметили в мэрии.