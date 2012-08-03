Марсоход MSL завершил сбор данных по космической радиации

Марсоход MSL "Любопытство" завершил сбор данных по космической радиации, который он проводил на протяжении всего пути на Красную планету.

Как передает Лента.ру, соответствующее сообщение приводится на официальном сайте NASA, предварительные результаты суммирует Phys.org

MSL - первый из марсианских аппаратов, который был специально оснащен детектором космического излучения RAD (Radiation Assessment Detector). На протяжении полета он записывал уровень радиации внутри станции. За это время было зафиксировано пять вспышек солнечной активности, причем одна из них была самого мощного класса, Х. Тем не менее, по сообщению инженеров, данные говорят о том, что марсоходу ничего не угрожает. На данный момент он готовится к приземлению, и на это время RAD был отключен.

Чтобы знать, насколько защитные стенки аппарата могут задержать внешние потоки ионизирующих частиц, важно иметь непосредственные данные. Компьютерный расчет уровня радиации на основе данных о материалах и уровне внешнего излучения весьма сложен. По словам инженеров, оболочка с задачей справилась и внутрь проникло только излучение от мощных всплесков активности на Солнце, причем их частицы потеряли значительную часть энергии. Результаты анализа данных будут опубликованы в конце этого года.

Прибор расположен под куполом защитной оболочки аппарата и фиксирует только проникающее излучение. Расположение RAD в MSL приблизительно соответствует тому месту, где должны будут располагаться астронавты в корабле "Орион".

Поскольку аппараты по своим размерам сопоставимы, инженеры NASA надеются, что собранные RAD'ом данные могут послужить оценкой уровня радиации, который может ждать людей на пути к Марсу.

Марсоход должен приземлится на поверхности Красной планеты в ночь на понедельник, 6 августа.