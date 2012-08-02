Впервые в истории «Прогресс» пристыковался к МКС через 6 часов после старта

Как сообщили УНИАН в Центре управления полетами, 1 августа в 23.35 по московскому времени (19.35 GMT) с космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблём (ТГК) «Прогресс М-16М».

«2 августа в 5 часов 18 минут по московскому времени (01.18 GMT) ТГК «Прогресс М-16М» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции. Сближение транспортного корабля со станцией впервые выполнялось по четырёхвитковой схеме», - говорится в сообщении.

«Прогресс М-16М» доставил на МКС более 2600 кг различных грузов, в числе которых топливо, воздух, кислород, продукты питания, научная аппаратура, дополнительное оборудование для российского и американского сегментов станции, а также посылки для экипажа МКС.

На МКС продолжает работу экипаж 32/33-й длительной экспедиции в составе командира Геннадия Падалки, бортинженеров Сергея Ревина и Юрия Маленченко (Роскосмос), астронавтов НАСА Джозефа Акабы и Саниты Уилльямс, Акихико Хошиде (ДжАКСА).

Состоявшийся запуск «грузовика» – третий в текущем году. Предыдущие были также успешно выполнены 26 января (ТГК «Прогресс М-14М») и 20 апреля (ТГК «Прогресс М-15М»).

Груз за 6 часов на МКС доставлен «Прогрессом» впервые в истории. Обычно от момента старта до стыковки с МКС проходит около 2 дней.