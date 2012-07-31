Янукович на 10 лет освободил программистов от НДС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент принял этот закон 5 июля.

Законом предусмотрено временно, с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года, освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставкам программной продукции.

К программной продукции относятся: результат компьютерного программирования в виде операционной системы, системной, прикладной, развлекательной и/или учебной компьютерной программы (их компонентов), а также в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов; криптографические средства защиты информации.

Также в новом законе исключены нормы, которые предусматривают необходимость проведения внеплановых проверок субъектов ІТ-сферы органами налоговой службы и получения соответствующего заключения Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.