Куда "утекают" персональные данные украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола по проблемам информационной безопасности в Интернете сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных Владимир Козак.

По его словам, подобные жалобы составляют 70% общей массы заявлений украинцев.

В то же время, отметил В.Козак, никаких жалоб Госслужба не получала относительно действий государственных органов силового блока – Минобороны, СБУ или МВД.

Однако, по его словам, украинцы жалуются на социальные сети, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и органы власти.

«Мы имеем право осуществлять проверку любой организации в Украине», - заметил В.Козак.

По результатам соответствующей проверки Государственная служба по вопросам защиты персональных данных имеет право давать предписание организациям для устранения нарушений законодательства.

В большинстве случаев, сказал В.Козак, за год работы служба принимала решения в пользу жалобщика.