Panasonic лидирует на рынке бронированных ноутбуков (фото)

Японская компания Panasonic планирует обновить линейку бронированных ноутбуков, выпускаемых под брендом Toughbook. Машины новой, седьмой серии будут отличаться от предшественников лучшей защитой компьютера от внешних воздействий, сообщает Лента.русо ссылкой на PC World.

Новые Toughbook будут способны без каких-либо последствий пережить падение во включенном с высоты в 76 сантиметров, при этом машины, по заявлениям разработчиков, будут продолжать работать. Ранние модели Toughbook могли выдержать падение с высоты в 30 сантиметров, при этом - в выключенном состоянии.

Помимо удароустойчивости, Toughbook способен выдерживать воздействие воды. Так, на клавиатуру ноутбука можно без опасений вылить стакан воды (около 200 миллилитров жидкости).

Четыре новых модели Toughbook будут созданы на базе новейшей платформы от Intel Santa Rosa, оборудованы гигабайтом оперативной памяти и жестким диском емкостью в 80 гигабайт. Стоимость новинок, которые появятся в продаже в октябре 2007 года, составит от 1800 долларов США.

Компания Panasonic, в настоящее время лидирующая на рынке бронированных ноутбуков, намеревается увеличить объемы поставок таких машин к 2010 году в 7,5 раз по сравнению с прошлогодними показателями.