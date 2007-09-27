Украинская армия будет перевооружаться новыми автомобилями КрАЗ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК "АвтоКрАЗ" со ссылкой на министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО.

По их данным, министр обороны вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом армии Украины Сергеем КИРИЧЕНКО положительно оценили кременчугские грузовики в ходе стратегических командно-штабных учений Вооруженных Сил Украины по оперативному обеспечению и логистике «Артерия-2007». В рамках учений на Ровенском общевойсковом полигоне был организован показ новейших образцов вооружения и военной техники, в котором принимала участие и Холдинговая компания «АвтоКрАЗ». По информации компании, А.ГРИЦЕНКО, внимательно ознакомившись с гаммой представленных «АвтоКрАЗом» автомобилей, предлагаемых министерству обороны Украины, дал высокую оценку кременчугской технике и отметил, что украинская армия будет перевооружаться новыми автомобилями КрАЗ.

По информации пресс-службы, «АвтоКрАЗ» на выставке представил:

12-тонный бортовой внедорожник КрАЗ-6322 (6х6), которому отдали предпочтение военные Ирака, Йемена, Анголы, Индии и ряда других стран;

бортовой автомобиль КрАЗ-5133ВЕ (4х4) с уникальными тягово-динамическими характеристиками и высокой проходимостью, предназначенный для перевозки различных грузов и личного состава, транспортировки артиллерийских систем, прицепов полной массой до 10 тонн;

400-сильный седельный тягач КрАЗ-6140ТЕ (6х6), предназначенный для буксировки полуприцепов-тяжеловозов полной массой до 70 тонн;

седельный тягач КрАЗ-6446 для перевозки по всем видам дорог и бездорожью различных грузов в сцепе с полуприцепом общей массой до 34 тонн;

шасси КрАЗ-7140Н6 (8х6) грузоподъемностью 25 тонн, предназначенное для монтажа различного специального оборудования;

ремонтно-эвакуационный автомобиль КрАЗ-6322-056 для ремонта и эвакуации поврежденных автотранспортных средств во внедорожных и труднодоступных условиях,

вахтовый автомобиль КрАЗ-6133КЕ.