Аккумулятор будущего - 90% целлюлозы и 10% нанотрубок

В одном из американских политехнических институтов разработали новый тип батарей, которые внешне напоминают обычную бумагу. По информации CNN, такие гибкие и очень тонкие аккумуляторы на 90 процентов сделаны из обыкновенной целлюлозы, в которую встроены углеродные нанотрубки, придающие батарее черный цвет. Исследователи надеются, что их разработка к 2020 году будет широко применяться в автомобильных гибридных силовых установках.

Разработчики заявляют, что такие аккумуляторы продолжат сохранять работоспособность, даже если их смять, согнуть или разрезать, а если просто сложить несколько этих батарей вместе, то можно легко увеличить их мощность. Помимо этого, эти устройства практически не замерзают, поскольку не содержат воды, и способны работать в диапазоне температур от минус 73 до плюс 148 градусов Цельсия.

Исследователи утверждают, что такие батареи абсолютно не токсичны, а стоимость их производства намного ниже, чем, к примеру, у литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, ученые предполагают, что с началом массового выпуска цены на "бумажные" батареи значительно снизятся.

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