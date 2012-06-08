Януковича просят защитить IT-индустрию

А именно Закон Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и Закон «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции". Об этом говорится в открытом письме Президенту Украины крупнейших украинских IT-компаний, общественных организаций и др.

Авторы письма, в частности, утверждают, что «промедление может стоить украинской IT-индустрии ее будущего». В письме отмечается, что в странах-конкурентах, которые борются за статус лидеров мирового рынка программного обеспечения - Китае, Индии, России, Беларуси, - уже сегодня действуют эффективные юридические и экономические условия для стремительного развития их компаний. Если уровень действующей налоговой нагрузки в нашей стране останется прежним, то, как утверждается в письме, «украинские IT-компании в ближайшее время навсегда потеряют конкурентоспособность».

В письме выражено опасение, что, несмотря на консенсус общества, законодательной и исполнительной ветвей власти, «до сих пор есть такие, которые занимают недальновидную позицию и пытаются всячески противодействовать вступлению в силу данных законодательных инициатив».

Представители отрасли обращаются к В. Януковичу с просьбой «защитить государственные интересы Украины и стимулировать развитие одного из самых многообещающих секторов экономики - отечественной IT-индустрии - путем подписания указанных в письме законов».

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Справка УНИАН. 24 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законы Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции". Данные законы предусматривают снижение для участников IT-рынка подоходного налога и налога на прибыль до 5%, а также освобождение от НДС. 31 мая Законы были направлены на подписание Президенту Украины.