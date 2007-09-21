В Киеве построят рекордно высокий дом

Небоскреб начнут строить уже в следующем году непосредственно возле Главного дворца торжественных событий на месте Макдональдза, что на проспекте Победы. Автор проекта - скандально известный архитектор Сергей Бабушкин, разработчик реконструкции Майдана Независимости и строительства на Грушевского, 9-А, сообщает 5 канал. По его замыслу, здание будет состоять из двух башен, которые будут соединяться небольшим мостом. В небоскребе сразу будут гостиница, офисы, а также магазины, парикмахерские, большой конференц-зал и четырехуровневый паркинг. По мнению членов Градостроительного Совета, пятидесятитрехэтажный великан станет доминантной фигурой застройки ансамбля проспекта Победы и прилегающих районов. Его строительство будет стоить приблизительно полмиллиарда гривен.

Василий Присяжнюк, главный архитектор Киева: "Это самое высокое предложение в Киеве, но ввиду того, что территория находится за пределами исторического центра Киева, недалеко от железной дороги, близко от территории, которая не совсем комфортна для жизни поэтому действительно было поддержано предложение, относительно возможности размещения на этой территории высотных домов".