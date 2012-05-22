Умер изобретатель телевизионного пульта

Это изобретение Полли сделал в 1955 году, когда работал в компании Zenith Electronics, сообщает Радио Свобода.

Первоначально пульт дистанционного управления направлял на специальные участки телеэкрана луч света, за счет чего происходило переключение каналов. Позднее прибор усовершенствовали, свой современный вид он принял в 80-е годы.

Всего на счету Юджина Полли – 18 патентов на изобретения. Вместе со своим коллегой Робертом Адлером он был удостоен почетной награды Emmy – за вклад в развитие телевидения.