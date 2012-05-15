Российские программисты борются с пиратами прерыванием

Программа позволяет ограничивать доступ пользователей к нелегально распространяемому содержимому сайтов-файлообменников, сообщает Би-би-си.

Компания уже работала с киностудией Уолта Диснея и с Sony Pictures, чье руководство позитивно оценило разработку программистов из России, заявив, что она пресекла "многие тысячи" незаконных скачиваний.

Основная концепция программы заключается в обрыве соединения пользователя, желающего скачать защищенную правообладателем продукцию, с файлохранилищем, размещающим подобную информацию в свободном доступе.

Со своей стороны критики разработки утверждают, что ее долговременное применение может оказаться неэффективным, так как нелегальное содержимое может слишком быстро менять свое местоположение в глобальной сети.