Российские программисты борются с пиратами прерыванием

00:58, 15 мая 2012
Наука и IT
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Мировой разработчик операционных систем Microsoft поддержит распространение антипиратской программы российской компании.

Программа позволяет ограничивать доступ пользователей к нелегально распространяемому содержимому сайтов-файлообменников, сообщает Би-би-си.

Компания уже работала с киностудией Уолта Диснея и с Sony Pictures, чье руководство позитивно оценило разработку программистов из России, заявив, что она пресекла "многие тысячи" незаконных скачиваний.

Основная концепция программы заключается в обрыве соединения пользователя, желающего скачать защищенную правообладателем продукцию, с файлохранилищем, размещающим подобную информацию в свободном доступе.

Со своей стороны критики разработки утверждают, что ее долговременное применение может оказаться неэффективным, так как нелегальное содержимое может слишком быстро менять свое местоположение в глобальной сети.

 

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