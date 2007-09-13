Украина и России договорились совместно использовать систему спутниковой навигации

Украина и РФ договорились разработать совместный системный проект по созданию объединенной системы дифференциальной коррекции и мониторинга в сфере спутниковой навигации. Как сообщили РБК в Национальном космическом агентстве Украины (НКАУ), такое решение принято на заседании подкомиссии по вопросам сотрудничества в сфере космической промышленности в Евпатории, которое провели первый заместитель генерального директора НКАУ Валерий Комаров и заместитель руководителя Федерального космического агентства РФ Юрий Носенко.

Стороны заинтересованы в сотрудничестве по формированию наземной инфраструктуры на территории Украины и России, которая позволит обеспечить использование навигационных спутниковых систем российскими и украинскими потребителями.

Украина совместно с европейскими специалистами уже установила 4 станции, позволяющие уточнять координаты систем спутниковой навигации. Так, если GPS определяет местоположение с точностью до 1 м для военных и до 100 м для гражданских, то с помощью наземных станций коррекции, имеющих точные координаты, погрешность сокращается до сантиметров. Россия, в свою очередь, формирует космическую группировку спутников навигационной системы "ГЛОНАСС". В дальнейшем планируется создать украинско-российское совместное предприятие для эксплуатации системы коррекции.