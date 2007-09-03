Впервые в Украине вводятся интерактивные географические атласы для школьников

Институт передовых технологий впервые в отечественной образовательной практике внедряет интерактивные географические атласы для шестых, седьмых и десятых классов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор ЗАО “Институт передовых технологий” Александр БАРЛАДИН, издание предусмотрено в двух вариантах – на украинском и русском языках.

Инструментарий этих атласов позволяет ученику включать и выключать тематические слои географических карт, с помощью инструмента “Рисование” вносить правки в элементы содержания на картах, а также решать практические задания на контурных картах. Любой из элементов содержания (фрагмент карты, тексты, иллюстрации) копируется в Word или другие Windows-программы, что дает возможность использовать CD-диски при подготовке рефератов или других индивидуальных работ.

На пресс-конференции были презентованы новые и обновлены атласы для четвертых (природоведение), седьмых (история и география по обновленной программе 12-летней школы), одиннадцатых (всемирная история) классов.

В частности, атлас для седьмого класса “География материков и океанов” полностью переработан под программу 12-летней школы. Он выдерживает уже восьмое переиздание и ежегодно становится все более совершенным, приближенным к нуждам школы. Больше внимания теперь уделяется тематике географических открытий и путешествий. Новацией атласа является также наличие геологических карт. Атлас обогащен картой подледного рельефа Антарктиды, картами глобальных экологических проблем и охраны природы, картой древнего материкового обледенения Северной Америки и Евразии. По сравнению с изданиями прошлых лет в атласе пересмотрена структура раздела географии океанов.

Кроме этого, институт выпустил Атлас по всемирной истории (новейший период, 1939-2007 гг.) для 11-го класса. Почти треть объема атласа посвящена событиям Второй мировой войны в Европе и Тихом океане.

Атлас по истории Украины (1914-1939 гг.) для 10-го класса построен по традиционной для педагогических программных средств схеме: исторические карты, комментарии к ним, иллюстративный материал, вопросы для самопроверки, а также хронологическая таблица, словарь терминов, методические рекомендации. Интересной новинкой являются видеосюжеты, которыми дополнены большинство тем.

Атлас по всемирной истории. Новейший период (1914-1939 гг.) для 10-го класса относится к последнему поколению электронных средств обучения, которые институт выпускает с 2002 года. Его отличием является наличие видеохроники событий мировой истории межвоенного периода

По словам А.БАРЛАДИНА, институт имеет возможность делать хорошие пособия, однако уже третий год такие пособия, кроме 10-х классов, не закупаются и не поставляются школам.

Он сообщил, что в 2008 году будет завершена программа по подключению всех школ Украины к Интернет-ресурсу. “К сожалению, соответствующая подготовка с точки зрения наполнения информационными, учебными ресурсами по географии и истории на сегодняшний день не ведется”, - сказал А.БАРЛАДИН. По его словам, например, в России, такие программы финансируются как из национального бюджета, так и Всемирным банком и другими организациями. “Поскольку у нас не было соответствующих заказов, в настоящее время наш институт принимает участие в разработках для других стран, а презентованные сегодня атласы разработаны по инициативе института”, - сказал А.БАРЛАДИН.