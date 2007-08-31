Casio представила новую камеру на основе ”быстрой” матрицы Sony (фото)

Камера с 6-мегапиксельным CMOS-сенсором

Компания Casio представила прототип новой камеры Exilim, способной делать 60 кадров в секунду с разрешением 2921 х 2184 точек, сообщает Engadget. Камера оборудована шестимегапиксельным CMOS-сенсором производства Sony. Также прототип оснастили 2,8-дюймовым жидкокристаллическим дисплем и объективом с функцией 12-кратного увеличения. Камера весит 650 граммов при габаритах 127,5 х 79,5 х 130 миллиметров. Тип носителя информации, используемого камерой, в спецификации прототипа не указан. Лента.ру

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