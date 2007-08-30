В продажу поступил первый монитор со стереоскопическим изображением

Компания Neurok Optics выпустила первый монитор со стереоскопическим изображением iZ3D, сообщает The Inquirer.

В комплекте с монитором поставляются стерео-очки и специальные драйверы, поддерживающие большинство современных графических адаптеров. Технология вывода на экран двойного изображения превращает обычную картинку на дисплее монитора в трехмерную. По заявлению производителя, уникальные драйверы позволяют «на лету» переключаться между типами изображения без какой-либо задержки. Для полной функциональности монитору требуется видеокарта с двумя DVI-выходами.

Без драйверов и очков новинка является стандартным широкоэкранным 22-дюймовым жидкокристаллическим монитором со следующими характеристиками: максимальное разрешение составляет 1680 х 1050, время отклика – 5 миллисекунд, контрастность – 600:1, максимальный угол обзора – 170 градусов.

Стоимость монитора составляет 999 долларов США.

Лента.ру