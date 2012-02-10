Россияне пробурили Антарктиду насквозь

Россияне пробили проход к крупнейшему в Антарктиде подледному озеру Восток, которое не контактировало с биосферой более 15 млн. лет.

Как отмечает газета «Экономические известия», достижение озера Восток - одно из главных открытий, долго ожидаемых в международных научных кругах. Исследователи рассчитывают обнаружить здесь микроорганизмы, которые существовали на Земле до Ледникового периода и выбрали другой путь эволюции.

Также изучение озера даст знания, которые могут помочь найти жизнь на обледенелых спутниках Юпитера и Сатурна или под полярными ледяными шапками Марса, где могут быть похожие условия.

По словам ученых, открытие озера Восток по своей важности, технологической сложности и уникальности сравнимо с первой высадкой космического аппарата на Марс.

Чтобы пробурить ледяную толщу, покрывающую озеро Восток, потребовалось почти 30 лет. Бурение 3768-метровой скважины началось в 70-х. Но в 1996 г., когда до реликтовых вод оставалось всего 130 м льда, работы были законсервированы из-за боязни загрязнить уникальную экосферу озера. Бурение продолжилось в 2006 г. после того, как россияне доказали «экологичность» используемых технологий и получили разрешение у мирового сообщества.

Бурение 3,7-километровой скважины во льду представляло экстремальную сложность из-за суровых условий. Работы велись в одном из самых холодных мест планеты - на российской станции «Восток», где в 1983 г. была зафиксирована рекордно низкая температура (минус 89,2 градуса Цельсия).

*** Озеро Восток - один из крупнейших пресных водоемов земли и самое крупное из около 400 известных подземных озер Антарктики. Его длина, как выяснилось путем радио- и сейсмозондирования, достигает 250 км, ширина - 50 км, а глубина превышает 1,2 км.

Вода в озере пресная, но содержание кислорода в ней примерно в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде. Поверхность озера Восток находится на 252 м ниже уровня моря. Из-за тяжести 4-километровой ледяной «крышки» давление в его водах достигает 360 атмосфер.