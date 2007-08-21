Россия доработает стратегию овладения реакцией термоядерного синтеза

Первый вице-премьер правительства Российской Федерации Сергий Иванов поручил правительству до 1 октября 2007 г. доработать стратегию овладения реакцией термоядерного синтеза и в окончательном согласованном виде представить ее на рассмотрение кабинета министров. Такое поручение первый вице-премьер дал на прошлой неделе на заседании правительства.

"Стратегия должна быть максимально конкретной, это должен быть фактический план движения вперед и технически, и финансово, и он должен быть максимально прагматичен", - сказал С.Иванов. Также первый вице-премьер поручил добавить в стратегию меры по обеспечению подготовки кадров и учесть вопросы безопасности как ядерной, так и экологической.

Стратегия предусматривает до 2050 г. объем финансирования в размере 515 млрд руб. При этом к 2015 г. планируется создать опытную электроустановку, использующую энергию реакции термоядерного синтеза, к 2030 г. - создание демонстрационной станции и по завершении программы создание промышленной станции, использующей энергию термоядерного синтеза.

Достижение электрической мощности в 1 ГВт на первой термоядерной электростанции к середине текущего столетия позволяет рассчитывать на последующий рост объемов производства на термоядерных станциях до 100 и более ГВт к концу века. Значительная доля термоядерной энергии (до 50%) может быть направлена на генерацию водорода как экологически чистого энергоносителя.

Предложенный и впервые реализованный в России в середине XX века принцип магнитного удержания термоядерной плазмы в установках типа "Токамак" (по первым буквам от слов "тороидальная камера, магнитная катушка") в настоящее время лег в основу мировой стратегии работ по созданию энергетического термоядерного реактора.

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