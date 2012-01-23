Google намерен избавиться от нескольких сервисов

Корпорация Google намерена сократить непопулярные или убыточные службы. Google не в первый раз отключает сервисы, которые в той или иной степени дублируют функции других ее продуктов.

С 20 апреля будет недоступен популярный онлайн-сервис для редактирования фотографий Picnic. По словам вице-президента по управлению продуктами компании Дэйва Жирауара, такую функцию возьмет на себя социальная сеть Google+.

Также будет прекращена работа таких служб как: Urchin (инсталлируемая версия сервиса интернет-статистики Google Analytics), Message Continuity (услуга для бизнес-пользователей, позволяющая делать резервную копию данных Microsoft Exchange на серверах Google), Needlebase (платформа по управлению данными, купленная у ITA Software) и Android-приложение Sky Map, которое отдадут на дальнейшую разработку студентам Университета Карнеги-Меллон.

20 апреля 2012 года также не будет доступен Social Graph API, который Google применяла для поиска связей между пользователями и «социальной выдачи». «Этот API не делает того, что мы хотели, и к сегодняшнему дню он устарел», — отметил Жируар.

Напомним, летом 2011 года компания закрыла три крупных сервиса, а осенью того же года — еще 10 служб.

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