Поврежденный шаттл Endeavour отстыковался от МКС

Американский космический шаттл Endeavour отстыковался от Международной космической станции (МКС). Отстыковка произошла на сутки раньше запланированного срока в связи с опасениями относительно того, что тропический ураган "Дин" может помешать успешному возвращению шаттла на Землю. Ожидается, что Endeаvоur приземлится 21 августа, изначально возвращение шаттла было запланировано на 22 августа с.г. передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Решение об изменении графика работы Endeavour было принято накануне руководством Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Напомним, что недавно в обшивке шаттлла была обнаружена трещина, из-за чего возникали опасения, что челнок может развалиться при входе в атмосферу. Однако специалисты NASA приняли решение не производить ремонт на орбите, а вернуть челнок на Землю. Одним из аргументов было то, что трещина размером 8,5 х 5 сантиметров не должна успеть развиться до посадки шаттла.