Луценко не привезли в суд

Суд по делу экс-министра МВД Юрия Луценко перенес свое заседание на 9.05 24 января через недоставку подсудимого.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Печерского райсуда Сергей Вовк.

Также в своем решении судья отметил, что на сегодняшнее заседание не явились несколько защитников, однако суд не признал это основанием для перенесения заседания. Вместе с тем, как отметил Вовк в своем постановлении, поскольку в зал суда не доставили подсудимого Луценко, суд не видит возможности для проведения назначенного на сегодня заседания.

Один из защитников Луценко Алексей Баганец в комментарии журналистам сказал, что не знает точных причин недоставки его подзащитного в суд. Однако он допустил, что после того как вчерашнее заседание суда длилось до позднего вечера и Луценко «фактически истязали», то, чтобы доставить его сегодня на заседание на 8 утра, его должны были поднять в 4.30. «С его «букетом» болезней это вряд ли можно было сделать», – сказал Баганец и прибавил, что, очевидно, по состоянию здоровья Луценко сегодня не доставили в суд». Также отвечая на вопросы журналистов, почему в суде нет ни одного свидетеля, защитник предположил, что суд сознательно не пригласил их на сегодняшнее заседание. Адвокат отметил, что суд не сообщает защитникам о том, сколько и какие свидетели будут приглашены на очередное заседание и отметил, что это является нарушением закона.