Первая гостиница в космосе - проект готов

Первую гостиницу в космосе планируется открыть в 2012 году, сообщает Reuters. Архитекторы из Барселоны считают, что их отель под названием Galactic Suite станет самым дорогим. Стоимость трехдневного пребывания в нем составит четыре миллиона долларов. Отель, в котором будет три комнаты, будет состоять из модулей и напоминать молекулярную структуру.

Заинтересованность в проекте проявили инвесторы из Японии, США и ОАЭ. Строительство гостиницы обойдется в 3 миллиарда долларов.

Полет вокруг земли займет у постояльцев 80 минут, а восход они смогут ежедневно наблюдать 15 раз. Для передвижения по своим комнатам гостям будут выдавать специальные костюмы, в которых они смогут передвигаться как герой "Человека-паука". Душ будет располагаться в отдельной комнате, где жилец будет окружен пузырями воды, парящими в невесомости.

Авторы проекта подсчитали, что их потенциальная аудитория во всем мире составляет 40 тысяч человек, однако затрудняются сказать, сколько из них будет готово провести отпуск в космосе. В настоящее время отправкой туристов в космос занимается компания Space Adventures, и путешествие стоит 25 миллионов долларов.

Лента.ру