Азаров зарегистрировал свою фамилию как товарный знак

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ зарегистрировал за собой знак для товаров и услуг AZAROV.

В частности, как сообщается на сайте Укрпатента, знак был зарегистрирован 12 декабря, а сама заявка на регистрацию подана 19 октября.

Согласно информации на сайте, теперь под логотипом AZAROV премьер может оказывать услуги по составлению налоговых деклараций, анализировать себестоимость товаров и услуг, оказывать услуги по сравниванию цен, услуги секретаря либо услуги по поиску спонсоров, писать рекламные тексты, руководить делами артистов-исполнителей, предоставлять доступ к интернету и даже обеспечивать общение через интернет-чаты и форумы.

Как пишет газета «Сегодня», пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что ничем из вышеперечисленного, кроме общения в чатах, премьер заниматься не планирует, просто для оформления заявки использована стандартная форма.

«А цель регистрации вполне практическая: АЗАРОВ «застолбил» свое имя, дабы под ним в интернет-чатах не плодились клоны, ведущие переписку якобы от имени премьера», – отмечает газета.

«Это абсолютно рядовое действие для того, чтобы защитить аккаунты премьер-министра АЗАРОВА в социальных сетях от всяческих фальсификаций, подделок под него и тому подобное. Только с этой целью, ведь уже появились подобные клоны», — подчеркнул В.ЛУКЬЯНЕНКО. По его словам, «если теперь кто-то попытается создать в «Фейсбуке» страничку, выдающую себя за настоящую азаровскую, то она будет заблокирована».

Сделать так премьеру посоветовали IT-специалисты. Цена патентования - около 10 тыс. грн.