Microsoft получит доступ к корпоративным тайнам Yahoo

Корпорация Microsoft заключила договор о неразглашении с интернет-компанией Yahoo, в результате чего софтверный гигант получит доступ к конфиденциальной корпоративной информации Yahoo, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Кроме Microsoft, подобное соглашение с Yahoo уже подписали несколько инвестиционных фондов, среди которых - KKR, TPG Capital и Silver Lake. Они взвешивают различные варианты сделки с интернет-компанией, переживающей корпоративный кризис. По данным Reuters, фонды планируют купить миноритарный пакет акций Yahoo объемом 20%, а в будущем рассматривают возможность выкупа всей компании.

После досрочного увольнения в сентябре гендиректора Кэрол Бартц Yahoo изучает различные стратегические альтернативы развития своего бизнеса, с помощью которых надеется вернуть конкурентные позиции и прибыль. В прошлом месяце стало известно, что Microsoft не исключает возможности покупки Yahoo совместно с другими инвесторами, пишет РИА Новости.

Точная дата подписания договора между Yahoo и Microsoft не уточняется, но, по данным газеты New York Times, это произошло сравнительно недавно. Компании от комментариев отказались.