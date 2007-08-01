Лендровер станет семиместным (фото)

Компания Land Rover собирается пополнить собственный модельный ряд новой модификацией внедорожника Freelander второго поколения - с семиместным кузовом. Точнее сам кузов у этого автомобиля останется без изменений, а модернизация затронет лишь салон, где в полу багажного отсека будут спрятаны два раскладывающихся кресла.

Как сообщает издание AutoExpress, пойти на этот шаг руководство LR вынудили конкуренты - компания Peugeot вот-вот начнет поставки нового семиместного кроссовера 4007, а семиместная Chevrolet Captiva уже продается. При этом у Freelander достаточно длинный кузов и вместительный багажник - 1670 литров. Так что никаких серьезных переделок для выпуска версии с семи посадочными местами "Лэндроверу" не потребуется.

По предварительным сведениям, семиместный Land Rover Freelander появится на рынке в течение ближайших 18 месяцев. В техническом плане этот автомобиль будет полностью повторять пятиместную версию, и получит тот же набор моторов.

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