Лендровер станет семиместным (фото)
05:45, 01 августа 2007Наука и IT
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Приходится догонять конкурентов
Компания Land Rover собирается пополнить собственный модельный ряд новой модификацией внедорожника Freelander второго поколения - с семиместным кузовом. Точнее сам кузов у этого автомобиля останется без изменений, а модернизация затронет лишь салон, где в полу багажного отсека будут спрятаны два раскладывающихся кресла.
|Land Rover Freelander
По предварительным сведениям, семиместный Land Rover Freelander появится на рынке в течение ближайших 18 месяцев. В техническом плане этот автомобиль будет полностью повторять пятиместную версию, и получит тот же набор моторов.
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