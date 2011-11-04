США обвинили спецслужбы Китая и России в киберпреступлениях
01:13, 04 ноября 2011Наука и IT
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Отчет направлен в Конгресс
США обвинили спецслужбы Китая и России в киберпреступлениях против американских компаний и похищении данных, связанных с новейшими секретными технологиями, сообщает Радио Свобода.
Об этом говорится в посланном Конгрессу США отчете, подготовленном американскими спецслужбами. В докладе отмечается, что подобные действия представляет угрозу экономической безопасности США.
По оценкам экспертов, потери США в результате интернет-преступлений исчисляются миллиардами долларов.
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